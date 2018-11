Infonamiddag over rouwen Wouter Demuynck

20 november 2018

Wat doet rouwen met je? Hoe kan je ermee omgaan? Bij wie kan je terecht? Op donderdag 29 november van 13.30 uur tot 19 uur organiseert dienstencentrum Luysterbos in samenwerking met CM een infonamiddag over rouwen. Deelnemen kost 5 euro. Vooraf inschrijven is verplicht. Meer info is te verkrijgen bij LCD Luysterbos via 014/56.70.70 of dienstencentrum@geel.be.