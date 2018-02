Infonamiddag: omgaan met diversiteit 26 februari 2018

02u42 0

Vraag jij je weleens af wat diversiteit is en hoe je ermee moet omgaan? Kom dan op woensdag





7 maart naar de lezing 'Omgaan met diversiteit' in dienstencentrum Luysterbos. De diverse samenleving is een feit. Dat vraagt meer openheid om tot verbinding met elkaar te komen, met respect voor elkaars verschillen. De lezing begint om 13.30 uur en is gratis. Inschrijven is verplicht en kan in het dienstencentrum. (WDH)