Infonamiddag 'Eenzaamheid bij ouderen' 19 maart 2018

02u40 0

Op woensdag 28 maart om 13.30 uur organiseert dienstencentrum Luysterbos de infonamiddag 'Eenzaamheid bij ouderen'. Eenzaamheid is een veel voorkomend fenomeen bij ouderen. Vanwaar komt dat gevoel? Wat kun je eraan doen? Tijdens de infonamiddag leer je hoe je met deze gevoelens om kan gaan en krijg je tips. Het infomoment wordt georganiseerd in samenwerking met CM Thuiszorgcentrum. De kostprijs bedraagt 5 euro, je betaalt ter plaatse. Inschrijven kan bij het dienstencentrum en bij CM op www.cm.be/agenda of 014/40.35.45. (WDH)