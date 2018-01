Infomoment (on)gezond drinken 02u25 0

Samen met de leeftijd, neemt ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Tijdens de vorming '(on)gezond drinken' op woensdag 17 januari sta je stil bij volgende vragen: Hoeveel alcohol mag je drinken? Wanneer kan je best extra uitkijken met alcohol? Na het infomoment is er tijd om in discussie te treden met de gastspreker, Tim Cools (deskundige drughulp). Het infomoment begint om 13.30 uur in dienstencentrum Luysterbos. De toegang is gratis, je moet wel inschrijven. Dat kan via 014 56 70 70 of dienstencentrum@geel.be. (WDH)