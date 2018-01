Infomoment digitaal platform PLEASE 02u28 0

Het digitale platform PLEASE zorgt ervoor dat mensen op een gemakkelijke manier materiaal kunnen lenen, of hulp kunnen bieden en krijgen. PLEASE staat voor 'Platform voor LEvensondersteuning via Altruïsme en Sociaal Engagement'. Je kan PLEASE gebruiken voor dagelijkse taken (zoals huishoudelijke taken, boodschappen doen, koken), om actief te blijven (zoals sport, ontspanning en huisdierverzorging) en om de gemeenschap dichter bij elkaar te brengen (via kunst, entertainment en cultuur, en door interesses te delen). Maak je graag deel uit van de PLEASE-gemeenschap? Op dinsdag 16 januari kan je naar een info- en registratiemoment van 14 tot 16 uur in de cafetaria van dienstencentrum Luysterbos.





Met het project Geel Bu(u)rt willen stad en Sociaal Huis Geel in verschillende dorpen buurtzorgnetwerken ontwikkelen om de sociale samenhang te versterken. Binnen een buurtzorgnetwerk helpen buren elkaar op vrijwillige basis met kleine taakjes en staan ze open voor een gezellige babbel. Om vraag en aanbod gemakkelijker bij elkaar te brengen, is het digitale PLEASE-platform gelanceerd. Help om van Geel Bu(u)rt een succes te maken en meld je aan op www.PLEASEplatform.eu.