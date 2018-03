Infomarkten verhoging bruggen Albertkanaal 16 maart 2018

02u54 0

Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Om de capaciteit uit te bouwen, worden de bruggen van Geel-Stelen en Eindhout over het Albertkanaal vervangen door hogere bruggen. Dit brengt hinder voor het verkeer met zich mee gedurende bepaalde periodes. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, kun je terecht op twee infomarkten over de werken. De infomarkt in Stelen vindt plaats in de parochiezaal van Stelen, Stelen 77 op woensdag 28 maart van 16 tot 20 uur. Er is ook een infomarkt in het gemeentehuis van Laakdal, Markt 19 op vrijdag 30 maart van 17 tot 20 uur. De inhoud van de infomarkten op de twee locaties is hetzelfde. (WDH)