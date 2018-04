Infoavond voor verenigingen over nieuwe privacyrichtlijnen 28 april 2018

Op woensdag 2 mei organiseert de stad Geel een infoavond voor verenigingen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Er wordt uitgelegd wat dit voor verenigingen betekent: hoe ga je om met persoonlijke gegevens van leden, foto's en nieuwsbrieven. Wil je meer weten over de praktische werking en impact op jouw vereniging? Kom dan op 2 mei om 20 uur met een afvaardiging van je vereniging (maximaal 2 personen) naar cultuurcentrum de Werft. (WDH)