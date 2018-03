Info- en registratiemoment PLEASE-platform 16 maart 2018

Het digitale platform PLEASE zorgt ervoor dat mensen op een gemakkelijke manier materiaal kunnen lenen, of hulp kunnen bieden en krijgen. PLEASE staat voor 'Platform voor LEvensondersteuning via Altruïsme en Sociaal Engagement'. Je kunt PLEASE gebruiken voor dagelijkse taken (zoals huishoudelijke taken, boodschappen doen, koken), om actief te blijven (zoals sport, ontspanning en huisdierverzorging) en om de gemeenschap dichter bij elkaar te brengen (via kunst, entertainment en cultuur, en door interesses te delen). Maak je graag deel uit van de PLEASE-gemeenschap? Op vrijdag 16 maart ben je welkom op het info- en registratiemoment om 14 uur in de cafetaria van dienstencentrum Luysterbos. (WDH)