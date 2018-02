Indoor techniekschool bij ASV Geel 20 februari 2018

De jeugdafdeling van Allemaal Samen Verbroedering Geel organiseert een indoor-techniekschool voor spelers van U7 tot en met U13. De techniekschool wordt geleid door ervaren jeugdcoaches en vindt plaats in sporthal Den Aks in de Bevrijdingslaan 96 in Meerhout. De data zijn de zondagen 4, 11, 18 en 25 maart. Er kunnen zowel ASV-spelers als externe jeugdspelers deelnemen. De ASV-spelers van U7 tot U9 trainen van 10 tot 11 uur, externe jeugdspelers van U7 tot U13 van 11 tot 12 uur en ASV-spelers van U10 tot U13 van 12 tot 13 uur. De trainingssessies staan onder leiding van Koen Peeters en Mark Berende.De deelnameprijs voor ASV-jeugdspelers bedraagt 20 euro, externe jeugdspelers bet alen 40 euro. Er kan ook per trainingssessie betaald worden: 5 euro voor ASV-jeugdspelers, externe jeugdspelers 10 euro.





Meer info en inschrijving online via http://www.asvgeel.be/jeugdstages. Tijdens de tweede week van de paasvakantie (van 9 tot en met 12 april) organiseert ASV Geel Jeugd een paasstage die deels zal plaatsvinden op een kunstgrasveld. (EJM)