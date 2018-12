Indoor kerstmarkt op campus Thomas More ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’ Wouter Demuynck

17 december 2018

19u07 0 Geel Vandaag en morgen organiseren de studenten van HBO5 marketing voor de tweede keer de indoor kerstmarkt ‘Village More’, die plaatsvindt op de campus van Thomas More in Geel. Er zullen verschillende standen zijn die het nodige drinken en eten voorzien en je kan er ook nog eens een mooi kerstcadeau op de kop tikken.

De kerstmarkt is helemaal ten voordele van ‘De Warmste Week’ en alle opbrengsten zullen worden geschonken aan ‘Kom op tegen Kanker’. De marketingstudenten van CVO HIK Geel kunnen op deze manier in een korte tijd veel bijleren. Het evenement heeft dus voor zowel de studenten als voor de geïnteresseerden en het goede doel voordelen. De kerstmarkt is vandaag en morgen geopend van 8.30 tot 20.45 uur. Voor meer informatie kan je terecht op de Facebookpagina van ‘Village More’.