Inbrekers vangen bot

Zondagmiddag rond twaalf uur werd een inbraak in een woning aan Rauwelkoven in Geel vastgesteld. De bewoners kwamen terug van een kleine vakantie en merkten dat de achterdeur was geforceerd en opengebroken. De woning is doorzocht, maar de daders hebben niets ontvreemd. (TJW)