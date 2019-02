Inbrekers stelen spelconsole JVN

18 februari 2019

16u41 0

Dieven zijn langs geweest in een internaat aan de Eindhoutseweg in Geel. Ze gingen er aan de haal met een spelconsole en een kassa met inhoud. De diefstal werd maandagvoormiddag opgemerkt. Er werden geen braaksporen aangetroffen. De politie vermoedt daarom dat de daders een valse sleutel gebruikten of vooraf een sleutel hebben gestolen.