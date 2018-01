Inbrekers gooien stenen door raam 02u43 0

Op minstens drie plaatsen in Geel werd woensdag in de vooravond ingebroken in een woning. De dieven maakten onder meer juwelen buit.





Aan Gemeenteheide in Geel werd woensdag rond 18 uur een inbraak in een woning ontdekt. De daders gooiden een steen door een raam om binnen te geraken. Ze doorzochten de woning, maar aangezien de bewoners op reis zijn, is de buit nog niet gekend. In dezelfde buurt werd omstreeks 18.30 uur ook een inbraak vastgesteld in een woning in de Dennenstraat. Opnieuw werd een raam aan diggelen geslagen. De daders doorzochten het huis en maakten al zeker juwelen buit. Mogelijk werd er nog meer gestolen. Vermoedelijk dezelfde daders trokken later op de avond naar Scheplakens in Geel. Daar trad rond 19.30 uur het inbraakalarm van een woning in werking. Buren die een kijkje gingen nemen, zagen dat er een steen door het raam was gegooid. Van de daders was op dat moment al geen spoor meer. (JVN)