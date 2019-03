Inbraakpoging in woning Toon Verheijen

04 maart 2019

Dieven hebben afgelopen weekend proberen in te breken in een woning in de Kortestraat. De bewoners van de woning merkte zondagavond schade op aan de voordeur, maar de daders zijn niet binnen geraakt. Vermoedelijk werden ze tijdens hun bezigheden opgeschrikt.