In het FabLab kan je kegels printen 26 januari 2018

03u01 0 Geel In Sint Jozef Geel is sinds gisteren het FabLab officieel geopend. Dat is een werkplaats met toestellen zoals een 3D-printer en lasersnijder waarmee je vrijwel alles kan maken. Ook niet-studenten zijn welkom, al moet je op voorhand wel een plaats reserveren via de website.

In het FabLab (Fabricage Laboratorium, red.) kunnen alle creatievelingen terecht om hun ideeën te realiseren. Ze beschiken er over computergestuurde machines zoals een 3D-printer, lasersnijder, CNC-machine, UV-printer, snijplotter... Met behulp van ontwerpsoftware en elektronica ben je in staat om (bijna) alles te maken. "Vooral de technische richtingen zullen hiervan gebruik maken, maar eigenlijk is de werkruimte open voor alle leerlingen", legt Bram Vleugels, FabLab-coördinator, uit. "We zijn met de leerlingen nu bijvoorbeeld met een project bezig om een eigen drone en een 3D-printer te maken."





"Buitenstaanders die interesse hebben om met die machines te werken, zijn ook altijd welkom. Op woensdag, in de namiddag en 's avonds, is het FabLab ook open. Daarvoor moet je wel op voorhand je uur reserveren via onze website. Je krijgt eerst een korte opleiding."





Het FabLab is een project van Kogeka, Roland, dat de machines leverde, en het Centrum voor Volwassenenonderwijs HIK. De investering wordt geschat op een 150.000 euro. (WDH)