Impact van staking op Kogeka-scholen blijft beperkt Wouter Demuynck

13 februari 2019

De nationale staking van woensdag had weinig gevolgen voor de Kogeka-scholen, waartoe zes scholen behoren, in Geel en Kasterlee. De scholen konden allemaal open blijven. “In alle scholen samen waren er twaalf stakers”, zegt Geert Vandecruys, woordvoerder van scholengemeenschap Kogeka. “De impact was dus heel miniem.” Ook kenden weinig leerlingen van alle scholen problemen om op hun bestemming te geraken.