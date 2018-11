Ilona kleedt metalfan van top tot teen Nieuwe winkel opent pal over rockcafé ‘Skulls’ Wouter Demuynck

13 november 2018

17u38 0 Geel Het centrum van Geel heeft er een opvallende kledingwinkel bijgekregen. Metalona Clothing van Ilona Claessens (26) mikt op de rock- en metalfan. Ruige T-shirts, jassen, kleedjes, broeken, handtassen, juwelen of zelfs een kogelriem - je vindt het er allemaal.

Het pand van de winkel, op de hoek van Pas en de Markt, kon niet beter gelegen zijn. Pal in het centrum en ook nog eens recht tegenover het rock- en metalcafé Skulls, de zaak die ertoe heeft bijgedragen dat Ilona Claessens haar winkel opende.

“Mijn beste vriendin baat Skulls uit, waardoor ik vaak naar dit pand keek als ik hier was en steeds zag dat het nog niet verhuurd was”, vertelt Ilona, afkomstig uit Tessenderlo. “Ik begon erover na te denken om er zelf iets te starten. De ligging was natuurlijk ideaal. Uiteindelijk heb ik toch die kans gewaagd. Ervaring had ik niet, hiervoor heb ik zes jaar in de fabriek van Toyota in Halen gewerkt. Het pand was vroeger een kapsalon en ik heb een maand goed moeten doorwerken om alles af te krijgen. Zo moest er een muur uitgebroken worden, omdat de zaak anders te klein zou zijn.” Aan de winkel gaf Ilona bovendien nog een personal touch. Niet enkel alludeert Metalona op haar naam, het lettertype van de winkelnaam is dezelfde als die van Ilonas favoriete groep - Motörhead.

De opening volgde op zaterdag 3 november. De klanten beginnen sinds de opening al makkelijk de weg naar de winkel te vinden. “Zo’n winkel is er in de omgeving niet te vinden”, vervolgt Ilona. “Voor mijn kledij reed ik zelf altijd naar een winkel in Maastricht. Ook op festivals ging ik shoppen, maar dat kan al snel duur uitvallen. Als je dan online shopte, kwam het wel eens voor dat je specialere zaken zoals een kleedje moest terugsturen. De zaken gaan dus al meteen goed. Velen die voorbij komen vinden het een toffe winkel. En wie binnenkomt, gaat meestal wel naar buiten met een t-shirts of iets dergelijks”, lacht Ilona.

De rock- en metalfan kan zich bij Metalona Clothing van top tot teen laten kleden. Er is keuze uit T-shirts, jassen, broeken en kleedjes, maar ook uit handtassen, juwelen, portefeuilles en hoeden. Uiteraard veelal in de typische zwarte kleur en getooid met de nodige studs en doodskoppen. “Vooral op mijn kogelriem ben ik wel fier. Inmiddels heb ik al heel wat aanvragen gekregen, zoals gotische mannenrokken. Ik heb echter niet de plaats om een stock aan te leggen. Ook heb ik ervoor gekozen om geen bandshirts te verkopen. Op dat vlak is het te moeilijk om te concurreren met webshops. Als je bovendien shirts van Metallica verkoopt, moet je er ook van Iron Maiden hebben, enzovoort.”