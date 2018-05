Il Cardinale serveert burgers met goddelijk tintje 25 mei 2018

De Markt heeft er een opmerkelijke zaak bij. In het vroegere pand van Het Podium is sinds kort burgerbar Il Cardinale gevestigd, waar je kwaliteitsvolle burgers in een religieus sfeertje kan verorberen.





Zo'n 3,5 jaar geleden opende Il Cardinale een eerste zaak in Mechelen. Het goddelijke thema met bijhorende naam kwam er wegens de ligging van het pand - recht tegenover het bisschoppelijk paleis. Wegens groot succes volgde in Lier een jaar geleden een tweede zaak. Sinds een aantal weken is de zaak ook uitgebreid naar de Markt in Geel. "Hier in de buurt was nog niets soortgelijks. We hebben ook navraag gedaan bij de uitbaters op de Markt en zij waren blij met onze komst", zegt zaakvoerster Marie Van Itterbeeck (25), die ook de zaak in Lier onder haar hoede heeft.





Mariabeeldjes

Het goddelijke thema is overal in de zaak terug te vinden. Zo is het logo een mijter, hangt een muur vol met Mariabeeldjes en alluderen ook de benamingen van de burgers ('The Godfather', 'Holy Guacomole!', 'Mary had a little lamb'...) op het thema. "Naast het concept is het natuurlijk ook belangrijk dat het lekker is. We werken samen met een beenhouwer die exclusief voor onze zaak het vlees bereidt. Er is ook een hoofdchef, die voor de drie zaken instaat, die ervoor zorgt dat alles vers is en nadenkt over suggestieburgers." (WDH)