Iedereen welkom in tuin Huis Perrekes INSTELLING VOOR PERSONEN MET DEMENTIE WIL BRUG MAKEN MET DORP WOUTER DEMUYNCK

26 mei 2018

02u29 0 Geel Huis Perrekes, waar personen met dementie terechtkunnen, heeft in Oosterlo De Villa, met een publieke tuin en tuinpaviljoen, officieel geopend. Om verbinding te leggen tussen de lokale bevolking en personen met dementie wordt de tuin bewust opengesteld voor het publiek.

Huis Perrekes, dat uit drie 'Huizen' bestaat, voorziet al sinds 1986 in zorg en begeleiding op maat voor personen met dementie. Ze kunnen er terecht voor kortverblijf, dagverzorging, begeleid wonen en de ambulante begeleiding 'Opmaat'. De vereniging breidt nu gevoelig uit met De Villa, een voormalige dokterswoning aan de Oosterloseweg die verbouwd werd. Een belangrijk doel van De Villa is om een brug te leggen tussen personen met dementie en de lokale gemeenschap.





"Op de eerste verdieping bieden enkele appartementen en gastenverblijven de mogelijkheid voor familie of vrienden om nabij te verblijven", legt directrice Carla Molenberghs uit. "Ook kunstenaars, onderzoekers en passanten kunnen meeleven in De Villa."





Vooral de tuin en het bijhorende paviljoen moeten echter dé ontmoetingsplek worden. De inwoners van het dorp kunnen er in alle rust bijvoorbeeld gaan wandelen of petanquen. In het tuinpaviljoen is er dan weer ruimte voor muziek, presentaties, lezingen en workshops.





"Oase van rust"

"Het is belangrijk dat de tuin het dorp uitnodigt", legt architect Halewijn Lievens van NU architectuuratelier uit. "Het is een oase van rust voor het dorp en biedt de mogelijkheid om contacten te leggen. Alle activiteiten in het paviljoen zijn open, maar ze moeten natuurlijk wel compatibel zijn. We gaan hier geen rockconcerten houden", lacht Lievens.





Wiegbed

Een primeur voor De Villa is het wiegbed, ontwikkeld door NU architectuuratelier, Atelier Modest en Huis Perrekes. Het eenvoudige ontwerp met hoge randen maakt van het wiegbed een warme en geborgen ruimte. "Als volwassenen zijn we het gevoel gewiegd te worden verloren, omdat we te groot zijn om in iemands armen te liggen. De wiegbeweging is nochtans helend, troostend en geeft rust. Het schommelbed verbindt wie slaapt met wie wiegt", vertelt Carla Molenberghs.





De bouw van het tuinpaviljoen en de aanleg van de tuin werden ondersteund door de provincie Antwerpen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling voor een bedrag van 194.442 euro. "De Villa is het toonbeeld van een geïntegreerd dorpenbeleid, want het biedt een meerwaarde aan de hele dorpsgemeenschap", vertelt Peter Bellens (CD&V), gedeputeerde bevoegd voor Plattelandsbeleid en Europese Samenwerking. "We leggen een brug tussen de lokale bevolking en mensen met dementie zodat er geen enclave ontstaat."