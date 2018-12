IceWolves werft 10 extra spelers aan Wouter Demuynck

21 december 2018

Het rekruteringsevenement van IceWolves eSport, een organisatie van gamers die samen toernooien spelen, van afgelopen zondag in Geel was een succes. De groep gamers zocht leden om games in virtual reality - namelijk Onward, Beat Saber en Sprint Vector - te spelen en kon 10 spelers rekruteren. De rekruteringsdag vond plaats bij escape room Virtual Secret in de Koning Albertstraat.

“Er was een zeer goede opkomst met een 30-tal mensen maar helaas konden we maar enkele spelers aanwerven”, vertelt Sven Mayné, CO-CEO van IceWolves. “Ze zullen regelmatig trainen om ons te vertegenwoordigen op evenementen en toernooien. Buiten dat zullen ze ook een contract krijgen. We zijn erg fier op dit gemotiveerde team!”