Huiskamerfestival ‘Gluren bij de Buren’ zoekt podiumtalent en huiskamers Wouter Demuynck

29 november 2018

18u13 0 Geel Ben jij bedreven in muziek, woord, dans, theater en comedy? Dan ben jij het podiumtalent dat ‘Gluren bij de Buren’ zoekt. ‘Gluren bij de Buren’ is een initiatief van de gemeenten Arendonk, Dessel, Geel, Laakdal, Lommel, Mol en Retie. Het concept is eenvoudig: podiumkunstenaars uit verschillende disciplines steken hun gemeentegrenzen over om op te treden in een onbekende huiskamer.

Het huiskamerfestival vindt plaats van vrijdag 24 mei tot zondag 2 juni 2019. De artiesten zorgen voor de performance, de gemeenten zorgen voor een fijne huiskamer. Na het optreden kun je rondgaan met de ‘klak’. Is je band, koor of groep te groot voor een gewone huiskamer, neem dan contact op, want er is zeker een geschikte locatie te vinden.

Zin om mee te doen? Schrijf je in via het formulier https://goo.gl/forms/Uybvvg75iSpO7P0h2 of surf naar de Facebookpagina ‘Gluren bij de Buren Huiskamerfestival’. Ook daar vind je een link naar het inschrijvingsformulier. Inschrijven kan nog tot en met 16 december. Midden februari ontvangen de artiesten meer info over hun huiskamer. Ben je zelf geen podiumtalent, maar wil je wel graag iemand ontvangen in je huiskamer? Neem dan contact op met de cultuurdienst van een deelnemende gemeente, zij houden je op de hoogte van het inschrijvingsmoment voor huiskamers.