Huisarts beantwoordt je vragen in dienstencentrum Luysterbos Wouter Demuynck

18 januari 2019

Dienstencentrum Luysterbos nodigt op donderdag 24 januari een huisarts uit. Je gaat naar de dokter als je ziek bent of verzorging nodig hebt en dat neemt al je tijd met de huisarts in beslag. Alle andere vragen die je hebt, kun je dan niet meer stellen. Deze vragen kunnen tijdens het infomoment beantwoord worden. Opgelet: dit is geen privéconsult. Voor specifieke vragen die betrekking hebben op je eigen gezondheid, ga je best te rade bij je eigen huisarts. Het gratis infomoment in het dienstencentrum begint om 14 uur en eindigt om 16 uur.