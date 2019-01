Huis van het Kind zoekt vrijwillige begeleiders Wouter Demuynck

11 januari 2019

21u45 2

Het Huis van het Kind organiseert speel- en ontmoetingsmomenten met VIVA hotspot. Kinderen tot 6 jaar kunnen samen met hun ouders knutselen, springen en dansen. Thuis is daar niet altijd plaats voor. In het Huis van het Kind, Brigandshof 3, is meer dan plaats genoeg. Wil jij een aantal activiteiten op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur begeleiden? Meld je dan als vrijwilliger. Je leert veel bij en je krijgt ondersteuning waar nodig. Meer infi is te verkrijgen via 014/56.73.44 of info@huisvanhetkindglm.be.