Huis van het Kind krijgt eigen stek aan Ecodroom 30 april 2018

Het Huis van het Kind krijgt een vaste stek in hartje Geel. Het wordt ondergebracht in het gebouw aan Ecodroom dat oorspronkelijk voor het vredegerecht bestemd was. In het Huis van het Kind kunnen ouders terecht met alle vragen over kinderen, jongeren, preventieve gezondheid en opvoeding. Het moet een echte ontmoetingsplek worden voor jonge ouders en hun kinderen. Dankzij de samenwerking met verschillende partners wil het Sociaal Huis een divers aanbod voor gezinnen uitbouwen met vormingsmomenten, workshops, zitdagen, raadplegingen en ontmoetingskansen. De komende maanden worden alle nodige voorbereidingen getroffen om het gebouw kindvriendelijk in te richten. In september is de officiële opening gepland met een kennismaking voor partners van het Huis van het Kind en het publiek.





In het gebouw komen bureaus voor de dienst kindzorg en onderwijsregie van het Sociaal Huis. Daarnaast zullen de consultatiebureaus van Kind en Preventie en Thuishulp vzw gaan samenwerken en hun dienstverlening hier onderbrengen. Bedoeling is dat heel wat initiatieven rond opvoeding, preventie en gezondheid, gezinsondersteuning en het opgroeien van kinderen hun activiteiten kunnen aanbieden in het Huis van het Kind. Het aanbod van de verschillende partners kan stapsgewijs groeien in de toekomst. (WDH)