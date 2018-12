Huis in Geel is al helemaal in kerststemming WDH

14 december 2018

Wie op de Antwerpseweg richting Westerlo rijdt, is het misschien al opgevallen. Op de hoek van Vogelzang met de Antwerpseweg staat een huis waarvan de voortuin prachtig versierd is met kerstattributen. Bewoner Marc Peeters begon vijftien jaar geleden met zijn jaarlijkse traditie. Toen had hij zelf een hert gemaakt dat licht gaf. “Sindsdien is het elk jaar gegroeid. Er zijn bijvoorbeeld al iglo’s besteld. We hebben inmiddels ook een kleinzoon, dus nu moeten we het zeker versieren”, klinkt het. “Er zijn bovendien heel wat mensen die hier stoppen om een foto te nemen.”