Hotel Roosendaelhof verdubbelt logiesaanbod 02u41 0 Foto Peter Vanderveken Kathleen Goovaerts in een kamer in haar B&B. Geel Hotel Roosendaelhof, gelegen aan de Stationsstraat naast het stadspark, is gevoelig uitgebreid. Uitbaters Erik Van Genechten en Kathleen Goovaerts namen onlangs de B&B Belrose over, inclusief de 18 flats zakenmensen, die ook eigendom waren van de vorige eigenaars. Door de overname is het logiesaanbod van Hotel Roosendaelhof verdubbeld naar 23, waarvan 4 in de B&B en 19 zakenflats.

B&B Belrose kon niet beter gelegen zijn voor Erik en Kathleen. In de Technische Schoolstraat, op slechts enkele tientallen meters van het hotel verwijderd, baatte Katleen Vanparijs Belrose sinds 2010 uit. "Maar Katleen en haar man besloten dat ze wat meer tijd wilden vrijmaken voor elkaar en hun familie", vertelt Kathleen Goovaerts. "In september zijn we begonnen om de overname in goede banen te leiden en vanaf deze maand baten we de B&B zelfstandig uit. De locatie is ideaal: via onze zijpoort hoef je de straat maar over te steken om bij de B&B te geraken." Momenteel is het koppel alvast niet van plan om veel veranderingen door te voeren. "Het is een erg mooie B&B, we willen alles dus gewoon behouden. Het enige dat zal veranderen, is de ontbijtruimte die we als vergaderruimte gaan gebruiken. De mensen die in de B&B logeren eten dan in het hotel."





Door de B&B over te nemen, is het aanbod van het hotel gevarieerder. "We hadden wat ruimte tekort, dus dit wat de ideale manier om in te spelen op die behoeftes. Door de overname kunnen we nu gasten ontvangen voor zowel enkele nachten als langdurige verblijven. Met de business flats komen we dan weer tegemoet aan de noden van diegenen die bijvoorbeeld liever een eigen keuken hebben." (WDH)