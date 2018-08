Hooibeekhoeve wordt fors uitgebreid NIEUWBOUW KLAAR TEGEN FEBRUARI 2019 WOUTER DEMUYNCK

25 augustus 2018

02u45 0 Geel De Hooibeekhoeve, het provinciaal praktijk-

bedrijf voor landbouwopvoeding, wordt een stuk groter. Tegen februari 2019 verschijnt er een nieuwbouw met leslokalen en vergaderzalen. Je leert alles over de (landbouw-)geschiedenis van de streek.





Hoe het landschap in jouw buurt er vandaag uit ziet, hangt in grote mate af van de vroegere en huidige landbouw. Zo herken je de Kempen aan zijn witte melkveeboerderijen en de maïs- en graslandschappen.





Veel mensen die dagelijks het landschap doorkruisen, zien die link tussen landschap en landbouw niet meer. Hoog tijd dus om het verhaal van de streek in de kijker te zetten, vindt gedeputeerde voor Landbouw Peter Bellens (CD&V). "Dankzij LEADER (Europees project voor plattelandsontwikkeling, red.) kunnen we in de vernieuwde Hooibeekhoeve de klemtoon leggen op streekbeleving. We willen zowel binnen als buiten toevallige passanten en bezoekers onderdompelen in de rijke landbouwcultuur en natuur van dit stukje Kempen, ook wel bekend als het Kempisch domein. Om dat te doen, werken we samen met een ontwerpbureau, dat geholpen wordt door de leerlingen schrijnwerkerij van het Sint-Jozefinstituut. In februari 2019 moet de nieuwbouw klaar zijn om de eerste bezoekers te ontvangen."





In de Hooibeekhoeve snuif je de Kempische landbouw op, maar ze kent zelfs een stukje koninklijke geschiedenis. Zo ligt de Koningshoeve, gebouwd in opdracht van het koningshuis, naast de hoeve.





Fototafels

De streekverhalen, verweven met de moderne landbouw komen op verschillende manieren aan bod in de nieuwbouw. In de foyer kan je een tijdlijn bezichtigen, terwijl je in de zalen tafels vindt die bedrukt zijn met foto's. Als de tafels niet gebruikt worden, kunnen ze dichtgeklapt worden om ze daarna aan de muur te hangen, waarbij één of meerdere foto's gevormd worden.





Wie niet kan wachten, kan op zondag 16 september alvast een voorproefje krijgen. Tijdens de Dag van de Landbouw kan je komen luisteren naar de boeiende verhalen van de streekgidsen of slenteren langs de vele prachtige streekfoto's en gedichten.





Publiekstrekker is Lekkers met Streken, een hip terras in het midden van de boerderij waar je kan proeven van heerlijk hoeve-ijs, chocolade, vlees, fruitsap, streekbier en zoveel meer.