Hoofdgeneesheer en directeur vertrekken bij AZ Sint-Dimpna 03 maart 2018

De Raad van Bestuur van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel heeft met hoofdgeneesheer dr. Jo Leenders een overeenkomst gesloten om met ingang van 1 januari 2019 zijn functie over te dragen. Ook met algemeen directeur dr. Marnix Goethals wordt een overeenkomst gesloten tot beëindiging van zijn opdracht. Over de reden wil de Raad van Bestuur voorlopig niet communiceren. "Wellicht zal de samenwerking met de algemeen directeur sneller gestopt worden, maar dat moet nog besproken worden", zegt Willy Lenaerts, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Aangezien de beslissing pas gisteren (eergisteren, red.) is gevallen, zijn er nog geen opvolgers bekend." (WDH)