Herinrichting kruispunt Rauwelkoven-Reiten 30 mei 2018

Om de zichtbaarheid op het kruispunt Rauwelkoven-Reiten te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen, wordt het kruispunt omgevormd tot een T-kruispunt. De nutsmaatschappijen hebben de voorbereidende werken al uitgevoerd. Tot 3 juni is de hinder beperkt, maar vanaf 4 juni tot en met 6 juli is de straat volledig afgesloten voor het verkeer. Tijdens deze periode zijn er niet altijd werkzaamheden aan de gang. Om een goed resultaat te bekomen, is het respecteren van de uithardingstijden van beton echter een must. De omleiding richting Geel loopt langs Larumsebrugweg, Larum en Larumseweg. In de omgekeerde richting rijd je langs de Ring, Larumseweg en Larum. (WDH)