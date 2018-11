Heilige Apollonia pronkt weer na restauratie Wouter Demuynck

08 november 2018

Het houten beeld van de patrones van Stelen, Sint-Apollonia of “Pleunie”, is grondig gerestaureerd. Apollonia is gekend als geneesheilige en wordt aanbeden tegen tandpijn.

Helaas had ze zelf last van gaatjes, niet te wijten aan cariës weliswaar, maar aan houtworm en memel. Het Stelense kerkbestuur trok aan de alarmbel en behaalde samen met erfgoedcel k.ERF een restauratiesubsidie via Provincie Antwerpen. Het beeld uit 1878, van de hand van meester-beeldhouwer (Jan) Frans Devriendt, kreeg onlangs een professionele behandeling en pronkt terug in de Stelense kerk.