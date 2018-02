Heiknuiters trakteren helpers op Vetten Dinsdag 16 februari 2018

Carnavalgilde De Heiknuiters nodigde op Vetten Dinsdag al haar leden, helpers, sponsors en Raad Van Elf uit in het ontmoetingscentrum in de Kemeldijk. Traditiegetrouw serveerden De Heiknuiters wortelstoemp met spek en pickles. Voorzitter Paul Turlinkckx en zijn bestuursleden willen met hun Vetten Dinsdag-diner iedereen bedanken met het oog op de voorbije en komende festiviteiten.





Het hoogtepunt van het programma vindt op 3 en 4 maart plaats. Op zaterdag 3 maart trekt de 54ste carnavalstoet door de straten van de Hei. Op zondag 4 maart is het tijd voor het kindercarnavalsfeest. Ondertussen stijgt de carnavalskoorts in Winkelomheide en brengen de carnavalsgroepen van de Hei alles in gereedheid om zich andermaal te onderscheiden in hun stoet op zaterdag 3 maart. Om meer sfeer in de wijk te krijgen gaat Heidedagezien zelfs het Cafeetje in de Kemeldijk tijdelijk openen.





(EJM)