Hakhoutbeheer aan Ring en Retieseweg Wouter Demuynck

09 november 2018

16u09 0

De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen. Dan verloopt de sapstroom trager en zijn de bomen minder kwetsbaar. “Dit lijkt voor veel mensen een drastische maatregel, maar het is een meerwaarde voor de natuur. Hakhoutbeheer zorgt voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Daarnaast draagt het ook bij tot de veiligheid doordat er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op de weg terecht kunnen komen”, klinkt het bij de stad. Voor Geel staan werken gepland aan de op- en afrit van de Ring aan voetbalstadion De Leunen en aan de Retieseweg ter hoogte van sas 7. Meer informatie over waar en wanneer het hakhoutbeheer gebeurt staat op de website van AWV: www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer.