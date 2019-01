Grote ravage aangericht in caravan: “We zijn er nog niet eens mee op vakantie kunnen gaan” Wouter Demuynck

28 januari 2019

19u15 0 Geel In de nacht van zaterdag op zondag hebben inbrekers een grote ravage aangericht in de caravan van Patrick en Cindy Wuyts. Veel maakten de daders niet buit uit de caravan, die in de tuin van Patricks moeder in de Boekweitstraat straat. De schade is wel aanzienlijk - om alles te herstellen zou het kostenplaatje oplopen tot 900 euro.

De moeder van Patrick ontdekte zondagmiddag dat de deur van de caravan in haar tuin wagenwijd open stond. Aangezien Patrick een dag eerder nog aan de caravan had gewerkt, dacht zij dat haar zoon de deur had vergeten te sluiten. Bij nader inzien bleek er echter meer aan de hand te zijn. “Ze zag dat het doek dat op de caravan lag was opengeknipt. Toen heeft ze ons meteen opgebeld”, vertelt Patrick Wuyts. Ook de politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

“De inbraak gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag tussen 1 en 7 uur. Een ruit werd stukgeslagen en langs daar zijn ze binnen gegaan. De politie vermoedt dat ze met twee waren en dat iemand dan langs binnen de deur van de caravan heeft geopend”, vervolgt Patrick. “Eenmaal binnen hebben ze vooral vernielingen aangebracht. Er zijn slechts twee spullen verdwenen: een boormachine en een verwarmingsvuurtje. Voor de rest is er niets gestolen, er is veel meer schade.”

Het is bovendien nog maar de vraag of de caravan nog hersteld kan worden. “We zouden de caravan nog kunnen gebruiken als we de ramen kunnen vervangen, maar het probleem is dat de caravan meer dan tien jaar oud is en dat die ramen niet meer worden gemaakt. Dat gaan we dus nog moeten bekijken. In totaal schat ik de kosten van de herstellingen op zo'n 900 euro. Een raam vervangen is al duur, dan moet de deur nog nagekeken worden en de elektriciteit opnieuw gekeurd worden.”

Patrick en zijn gezin hadden de caravan nog maar een drietal maanden. “We zijn er nog niets eens mee op vakantie kunnen gaan. We hadden in de zomer al gepland om met de caravan naar Nederland te trekken.” Het wordt nog afwachten of dat met deze caravan zal gaan.

Eventuele getuigen mogen tips altijd melden bij de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op het nummer 014/56.47.00.