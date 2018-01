Grootste apotheek van België ligt in Geel 27 januari 2018

03u44 0 Geel De grootste apotheek van België is sinds begin deze maand gevestigd aan de Antwerpseweg in Geel. Optiphar Apotheek heeft een oppervlakte van 800 vierkante meter, vergelijkbaar met een kleine supermarkt. Apothekersfamilie Van Hoof wil zo een nieuw concept aanbieden - niet enkel genezen of gezond worden staat centraal, maar ook gezond en verzorgd blijven.

Apotheek Van Hoof startte een vijftal jaar geleden met de onlinewinkel Optiphar. Dat werd zo'n succes dat de familie hun apotheek moest uitbreiden. In het vroegere Hubo-filiaal aan de Antwerpseweg vond men uiteindelijk de ideale locatie. De familie gaat er prat op een compleet nieuwe beleving aan de klanten aan te bieden.





Alles onder één dak

"Optiphar Apotheek wil niet enkel een plaats zijn waar mensen naartoe gaan als ze ziek zijn, maar ook waar mensen komen om gezond en verzorgd te blijven", zegt teamleader Pieter-Jan Van Hoof. "We doen dit door ons ook te focussen op voedingssupplementen, cosmetica, thuiszorg en preventie." Optiphar Apotheek brengt dus alles wat te maken heeft met gezondheid samen onder één dak. Het wil gaan voor een totaalbeleving. Aparte hoeken met een individuele focus op cosmetica, voedingssupplementen, thuisgezondheidszorg en dierenverzorging creëren een shop-in-shopgevoel.





Theecorner

In de apotheek is er zelfs plaats voor een extra adviesruimte, theecorner en babyhoek. "We willen onszelf onderscheiden op het gebied van dienstverlening", vervolgt Pieter-Jan. "Bij ons kan je niet alleen in onze fysieke apotheek terecht, maar ook online." Online een bestelling plaatsen en nadien afhalen in de apotheek behoort tot de mogelijkheden. "Op deze manier bieden we een extra service aan buiten de openingsuren."