Groep Van Roey en Thomas More gaan samenwerking aan 15 mei 2018

03u06 0

Groep Van Roey en Thomas More worden 'Partners in education', een wederzijds engagement voor een structurele en duurzame samenwerking, die focust op een versnelde invoering van de digitalisering op en naast de bouwwerf.





Groep Van Roey gaat de hogeschool helpen om deze innovaties in het onderwijs te versnellen. Daarnaast biedt Groep Van Roey de toekomstige Bachelors in de Bouw leerkansen op werven, tijdens bedrijfsbezoeken en met stageplaatsen en meelooptrajecten.





(WDH)