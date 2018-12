Groen licht voor afkickcentrum in boerderij Wouter Demuynck

27 december 2018

13u36 0 Geel Nu is het ook definitief: in 2020 krijgt de Kempen voor het eerst een afkickcentrum voor drugverslaafden in eigen regio. Boerderij De Stolp in Geel-Ten Aard wordt daarvoor omgebouwd en zal residentiële opvang - onder de naam ‘t Kader - voorzien voor drugverslaafden.

In onze regio wordt er al meer dan twintig jaar geijverd voor een eigen afkickcentrum. Alleen al op de spoedafdeling van AZ Turnhout worden wekelijks 7 à 10 druggebruikers met een overdosis binnengebracht. Die kunnen momenteel niet altijd terecht in afkickcentra buiten de Kempen wegens plaatsgebrek. Ook de drempel naar de dichtstbijzijnde afkickcentra in Antwerpen en Limburg ligt nog hoog. Daar moet het afkickcentrum in boerderij De Stolp, aan Haverbeemden in Geel-Ten Aard, verandering in brengen.

Om de boerderij om te bouwen trekt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zo’n 1,5 miljoen euro uit. Het afkickcentrum - dat de naam ‘t Kader (Kempense Aanpak Drugs en Rehabilitatie) krijgt - zal bestaan uit vijftien residentiële plaatsen, waarvan acht voor ontwenning en zeven voor behandeling. Het ontwenningstraject kan zes weken tot drie maanden in beslag nemen, de behandelingsmodule zorgt dan weer voor een Vlaamse primeur. Die module richt zich immers op kwetsbare mensen, die bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of vele psychoses hebben.

Afkickcentrum ‘t Kader zal in 2019 starten en zal in 2020 volledig operationeel zijn.