Greet Bakelants (CD&V) gaat verder als onafhankelijk raadslid 06 juni 2018

Op de gemeenteraad van afgelopen maandag nam Greet Bakelants ontslag uit de CD&V-fractie. Ze zal de legislatuur uitdoen als onafhankelijk raadslid. Het ontslag van Bakelants komt er omdat ze ervoor koos om straks opnieuw aan de verkiezingen deel te nemen, maar dan op de lijst van de Brugpartij. Ook de Geelse afdeling van Beweging.net, waartoe ze behoort, maakt van die nieuwe partij deel uit. Toen Beweging.net in Geel eind vorig jaar besloot zijn aloude band met de CD&V te verbreken en samen met Groen, de sp.a en enkele onafhankelijke Geelse progressieven de Brugpartij te vormen, ontstond er een situatie die voor Bakelants niet evident was. Ze maakte als vertegenwoordigster van Beweging.net in de CD&V-fractie namelijk deel uit van de meerderheid. Uiteindelijk koos ze ervoor om op de lijst van de Brugpartij te staan.





Greet woont in Larum, waar ze erg actief is in het verenigingsleven (Femma, de dorpsraad, oud-leiding van de Chiro, de werkgroep Trage Wegen...).





De volledige lijst van de Brugpartij wordt op 23 juni bekend gemaakt. (WDH)