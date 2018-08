Gratis proeflessen in dienstencentrum Luysterbos 28 augustus 2018

Dienstencentrum Luysterbos start in september met een nieuw cursusjaar. De feestelijke opening, met receptie, vindt plaats op vrijdag 31 augustus van 14 tot 16.30 uur in het dienstencentrum.





Wil je een cursus volgen, maar twijfel je tussen een computercursus of taalcursus? Of mag het actiever zijn zoals volksdansen of tai chi? Kom dan van maandag 3 tot en met donderdag 6 september en op vrijdag 14 september gratis proeven van het aanbod tijdens de Openweek. De cursussen gaan van start vanaf 17 september, vanaf maandag 3 september kun je hiervoor inschrijven. Je vindt een overzicht van de cursussen op www.geel.be/luysterbos of in de activiteitenkalender Uit in Geel die eind augustus in je brievenbus valt. (WDH)