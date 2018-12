Gouden FeWeb-award voor Aroma Communicatie Wouter Demuynck

18 december 2018

15u11 0

FeWeb, de overkoepelende federatie voor Belgische webbedrijven, maakte tijdens haar jaarlijks congres de winnaars bekend van de Excellence Awards. In de categorie B2B behaalde het Geelse marcombureau Aroma Communicatie met het webproject bonache.be de eerste plaats en mocht het de Gold Award mee naar kantoor nemen.

“De erkenning die we hiermee krijgen, doet ons enorm veel plezier”, vertelt zaakvoerder Marieke Deckers. “Het feit dat we in de categorie B2B de meest performante site gescoord hebben, is een bekroning voor onze aanpak en strategie voor online projecten.” FeWeb monitorde een maand lang een 100-tal websites in de categorieën B2C, B2B, Ecommerce en Non-Profit sites. De jury hanteert objectieve criteria om de sites te beoordelen zoals snelheid, linkkwaliteit, user experience, mobile- en gebruiksvriendelijkheid en juridische conformiteit. “Het is ook de verdienste van onze klant Bonache. Wij hebben Bonache grondig geadviseerd en ingelicht over de GDPR en het bedrijf heeft echt werk gemaakt om tegemoet te komen aan de juridische vereisten”, vult Roel Biesemans, mede-zaakvoerder van Aroma aan.