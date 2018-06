GO!-school gaat voorop in strijd tegen zwerfvuil MEER DAN 26.000 EURO AAN BELONINGEN VOOR OPERATIE PROPER WOUTER DEMUYNCK

15 juni 2018

02u39 0 Geel Middelbare school GO! Geel heeft van schepen voor Leefmilieu Bart Juliams (N-VA) 1.500 euro gekregen voor haar strijd tegen zwerfvuil. In totaal werd meer dan 26.000 euro geschonken aan 7 verenigingen, 24 lagere en 7 secundaire scholen in het kader van Operatie Proper van IOK Afvalbeheer.

Vlaanderen zet volop in op de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. Een van de vele initiatieven is 'Operatie Proper', het project dat scholen en verenigingen steunt in hun initiatief tegen zwerfvuil.





IOK Afvalbeheer coördineert Operatie Proper voor de Kempense gemeenten. 9.273 geëngageerde deelnemers in 7 verenigingen, 24 lagere en 7 secundaire scholen in 18 Kempense gemeenten trokken dit schooljaar ten strijde tegen zwerfvuil en sluikstort. De deelnemers gingen een paar vastgelegde uitdagingen aan, zoals het geregeld opruimen van de eigen terreinen en de directe omgeving. Daarnaast kozen ze eigen actiepunten: van een vuilbaksteward aanduiden tot een socialemediacampagne om hun inspanningen tegen zwerfvuil in de kijker te plaatsen.





"Inspanningen tegen zwerfvuil verdien een beloning. De projecten zijn geëvalueerd en goedgekeurd en in totaal kunnen we 26.661 euro aan beloningen uitreiken aan de Kempense scholen en verenigingen", zegt Bart Julliams (N-VA), schepen voor leefmilieu in Geel ondervoorzitter van IOK Afvalbeheer.





MOS-school

Eén van de meest geëngageerde middelbare scholen is GO! Geel. Enkele leerlingen werden zwerfvuilambassadeur en op de speelplaats is er zelfs een zwerfvuilmeter, die de resultaten van het project weergeeft. "Sinds de start van dit schooljaar is GO! Geel MOS-school (milieuzorg op school, red.) en we kozen ervoor om ons te focussen op het thema 'afval'. Operatie Proper van de Mooimakers geeft ons de mogelijkheid om ons engagement te vertalen naar een praktische en meetbare aanpak", vertelt Caroline Basyn, projectcoördinator van GO! Geel. "Sinds kort staat er een afvalmeter op de speelplaats waarin we het zwerfvuil verzamelen. We proberen de leerlingen te motiveren om zo weinig mogelijk zwerfvuil te laten rondslingeren door iets leuks in het vooruitzicht te stellen. Zo hebben we ze ondertussen al kunnen belonen met een langere speeltijd en gratis 'Frietjes zonder Afval' voor alle leerlingen. Maar op termijn willen we evolueren naar een school waar afval spontaan in de juiste vuilbak verdwijnt. Ons engagement voor Operatie Proper bestond dit schooljaar uit drie pijlers: afval sorteren zodat het gerecycleerd kan worden, afval verminderen door in te zetten op het gebruik van brooddozen en drinkbussen op school, en een propere schoolomgeving zonder zwerfvuil."