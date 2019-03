Gloednieuw dak van Marine Kadetten gaat na twee weken al vliegen Wouter Demuynck

10 maart 2019

18u39 1 Geel Aan de Ganzenstraat in Geel is het gloednieuwe dak van het gebouw van de Koninklijke Marine Kadetten, een nautische jeugdbeweging voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar, gaan vliegen. Slechts twee weken geleden werd het dak erop gelegd.

De ijzeren platen van het dak konden de felle rukwinden niet aan en begonnen iets voor 14 uur in het rond te vliegen. “Ik kreeg een telefoontje van buren dat er een plaat was gaan vliegen”, vertelt Dirk Grootaers, voorzitter van de jeugdbeweging. “Vijf minuten later was ik al ter plaatse, maar toen was het hele dak al weg.”

Het gebouw zelf is zo'n drie jaar oud, maar het dak was nog gloednieuw. “Dat ligt er nog maar twee weken. Twee jaar hebben we voor die investering van 10.000 euro gespaard”, zucht Grootaers. “De ironie van het lot is dan dat we volgende week zelfs nog een cheque van 1.000 euro voor dat dak mochten afhalen bij Rotary.”

Er zijn zo’n 40 jongeren aangesloten bij de jeugdbeweging. In het gebouw zelf zijn er enkele leslokalen, een kantine en een keuken. “Morgen gaan we bekijken hoe zwaar de schade is en hoe het verder moet. We hebben wel nog een plat dak, dus misschien kunnen we nog beperkt gebruik maken van het gebouw. Binnen een maand hebben we bijvoorbeeld normaal een groot vaarkamp.”

Op het moment van de feiten was er niemand aanwezig in het gebouw. Er vielen dan ook geen gewonden. De brandweer was een tijdje zoet met het opruimen van de brokstukken.