Girl power in politiecollege van Geel-Laakdal-Meerhout: “Gezellig zeuren over de kinderen” Kempense politiezone pakt Vlaamse primeur Wouter Demuynck

15 februari 2019

19u00 0 Geel Nu Nele Geudens (CD) burgemeester is geworden van Meerhout, telt het politiecollege van Geel-Laakdal-Meerhout enkel vrouwen. In heel Vlaanderen - in een zone van drie of meer gemeenten - is dat uniek. “Het is gezellig: we kunnen eens zeuren over de kinderen of zeggen dat ons haar niet goed ligt”, lacht Geudens.

Het politiecollege van een zone bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten in die politezone. Zowel in Meerhout, Geel als Laakdal, met respectievelijk Vera Celis (N-VA) en Tine Gielis (CD&V) is de burgemeester een vrouw.

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen, waarna Nele Geudens haar partijgenoot Jos Engelen opvolgde als burgemeester van Meerhout, is een 100% vrouwelijk politiecollege in een politiezone van drie of meer gemeenten een unicum in Vlaanderen. Politiesecretaris Els Vandevenne en korpschef Dirk Van Aerschot zorgen voor de ondersteuning van het politiecollege.

28 vrouwen in uniform

Volgens korpschef Van Aerschot is de politiewereld veranderd. “Als de politiezone weer eens inbrekers, winkeldieven, drugsdealers of dronken bestuurders bij de lurven heeft gevat, krijgt ze geregeld de reactie: ‘Goed gewerkt, mannen!’. Maar dat klopt niet meer. De politiezone telt 28 geüniformeerde vrouwen: 1 bij de officieren, 4 bij het middenkader en 23 bij het basiskader. Samen goed voor 22,5% of bijna 1 op de 4 van de politiebeambten. Bij de administratieve medewerkers zonder politiebevoegdheid loopt dit percentage zelfs op tot 85%.”

Nog les van gehad

Nele Geudens vervolledigde het vrouwelijke politiecollege en kent haar collega’s al goed.

“Van Vera heb ik vroeger nog les gehad: zij was mijn leerkracht Biologie. Ik heb ook 20 jaar in Geel gewoond, dus dat schept sowieso een band. Tine had ik ook al eerder enkele keren gebeld over bepaalde dossiers. Het is fijn dat ze al langer burgemeester zijn, zo kan ik van hen leren”, meent Geudens.

“Met vrouwen onder elkaar gaat het heel gezellig worden. We kunnen eens zeuren over de kinderen of zeggen dat ons haar niet goed ligt. Dat zijn misschien onnozele dingen, maar die zorgen wel voor een band. De dynamiek zal anders zijn, want ik denk dat we dingen vanuit een andere hoek bekijken.”

Weg met clichés

Ook Nele Geudens vindt dat de politie niet meer het mannenbastion van vroeger is.

“In Meerhout hebben we nu twee mannen en één vrouw als wijkagent. De clichés gaan meer en meer uit de wereld en ik ben trots dat ik daaraan kan meewerken.”

De nieuwe burgemeester van Meerhout heeft ten slotte al enkele ideeën over het politiebeleid in haar gemeente. “We willen inzetten op het veiligheidsgevoel. We zullen dus sneller ingrijpen als mensen zich onveilig voelen en beter communiceren. Daarnaast wil ik meer inzetten op trajectcontrole. Ook gaan we camera’s plaatsen om zwerfvuil te bestrijden.”