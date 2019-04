Gids leidt je langs Geelse architectuur Wouter Demuynck

05 april 2019

De dienst toerisme en stadsanimatie organiseert op zondag 7 april een gidsbeurt langs Geelse architectuur. Er valt veel te vertellen over wonen, architectuur en de personen die er wonen of gewoond hebben en in Geel is dat niet anders. Je vindt er tal van interessante gebouwen die je vaak zonder nadenken passeert terwijl, ze zeker de moeite waard zijn.

Wie graag even wil stilstaan bij de huisvesting in Geel van nu en van de toekomst, die kan meewandelen met de gids en luisteren naar boeiende verhalen over architectuur, wonen en mensen. De wandeling is gratis en vertrekt op zondag 7 april om 14 uur aan de dienst toerisme & stadsanimatie op de Markt. Inschrijven is niet nodig.