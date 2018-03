Gezondheidsexpert als onafhankelijke op lijst Open Vld 26 maart 2018

02u27 0 Geel Met Koen Maes stellen de Geelse liberalen hun eerste onafhankelijke kandidaat voor. Als ondernemer en expert in gezondheidszorg wil hij zijn stempel drukken op een ambitieuze en vooral gezonde stad.

Koen Maes is vader van drie, ondernemer en heeft een master in de verpleegkunde. Hij was jaren spoedverpleegkundige in het ziekenhuis van Geel en was docent aan zowel Thomas More als Campus SAL in Lier. Sinds 2013 is hij zaakvoerder van Healtium, een expertisecentrum voor individueel welzijn en bedrijfswelzijn. "Lieselotte heeft me over de streep getrokken", vertelt Maes. "We hebben samen in het bestuur van de basketclub gezeten en ik weet dat je op haar kan rekenen. Geel kan die frisse blik gebruiken, nieuwe ogen die naar oude problemen kijken." Een speerpunt voor Maes is dat er extra aandacht moet gaan naar eerstelijnszorg. "En het ziekenhuis moet dringend een opwaardering krijgen om zo een belangrijke rol te kunnen spelen in de regio." (WDH)





