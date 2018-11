Gewijzigde verkeerssituatie bij aankomst Sinterklaas Wouter Demuynck

21 november 2018

13u50 0 Geel Op zaterdag 24 november komt de Sint met de trein van 14 uur in het station van Geel aan. Daarna gaat Hij met de kinderen door de Stationsstraat naar de Markt. Dit brengt verkeershinder met zich mee.

Er is een verkeers- en parkeerverbod van 12 tot 16 uur in Heistraat tussen Dr. Van de Perrestraat en Heistraat 40. In Rozendaal is een parkeerverbod van 13 tot 17 uur tussen Stationsstraat en Heidebloemstraat. Het verkeer kan dan in twee richtingen rijden. Er geldt tevens een verkeersverbod op Markt tussen Markt 32 en Markt 60 van 13 tot 17 uur. Tijdens de doortocht van het station naar de Markt is er ook verkeershinder in Stationsstraat.