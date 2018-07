Gewezen stadsmedewerker Ludo 'Lu' Vansant (65) overleden 06 juli 2018

02u43 0 Geel Ludo 'Lu' Vansant is maandagochtend in het ziekenhuis van Geel overleden nadat hij sinds zaterdag 23 juni in coma lag na een ongeval met de fiets. Ludo Vansant (65) was jarenlang provinciaal voorzitter van Landelijke Gilden en stadsmedewerker op de diensten ruimtelijke ordening en animatie.

Ludo Vansant kwam op zaterdag 23 juni ten val toen hij met de fiets op pad was met enkele vrienden. Daarbij liep hij een schedelbreuk en een hersenbloeding op. Sindsdien lag hij in coma. Maandagochtend, de dag voor zijn 66ste verjaardag, bezweek hij aan zijn verwondingen. Schepen van Evenementen Nadine Laeremans (CD&V) reageert aangeslagen. "We zijn allemaal aangeslagen, want iedereen kende hem. Hij was een erg goede medewerker met veel enthousiasme die er bleef voor gaan. Hij zat lang op de dienst ruimtelijke ordening, maar kwam tien jaar geleden naar de dienst stadsanimatie. Zo heeft hij mee de Eurofeesten begeleid en zat hij in de werkgroep van Geel Zomert. Toen hij met pensioen ging, bleef hij zich als vrijwilliger inzetten voor Geel Zomert. Ik heb achttien jaar met hem samengewerkt. Ik zal hem herinneren als een heel enthousiaste, gedreven en sportieve man. Hij heeft veel voor het verenigingsleven in Geel betekend, hij was een meerwaarde voor elke groep. Ook was hij een goede schrijver, want hij werkte mee aan het boek 'Ter ere van Dimpna'."





Bij de aftrap van Geel Zomert! zal er morgen een minuut stilte gehouden worden ter nagedachtenis. "Iedereen op onze dienst kende hem dan ook. We zijn allemaal erg aangeslagen. We verliezen een trouwe medewerker en een goede vriend."





De uitvaart vindt zaterdag 7 juli om 10 uur plaats in de Sint-Dimpnakerk. (WDH)