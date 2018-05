Geurhinder mogelijk rond site BP Chembel 18 mei 2018

Dinsdagavond is er een stroompanne ontstaan bij chemiebedrijf BP Chembel in de Amocolaan in Geel. Hierdoor zijn er productie-eenheden uitgevallen. De wachtdienst werd opgeroepen om de ongewone situatie te coördineren. De toestand was snel onder controle maar heeft als gevolg dat een fabriek de volgende dagen moet leeggemaakt worden. Mogelijk veroorzaakt dit wat geur- en geluidshinder. (WDH)