Geslaagde opstart voor VZW ter ere van Milo: “Kinderen met aandoeningen hebben meer doelstellingen dan enkel genezen” Wouter Demuynck

21 januari 2019

18u12 0 Geel Afgelopen weekend vond met een judodag in Mortsel de eerste activiteit van de VZW ‘Helden voor Helden’ plaats. Gelenaars Hanne Van Bossele en haar man Koen Sleeckx richtten de VZW op ter ere van Milo Van Regenmortel uit Herselt, de 6-jarige jongen die in november overleed aan kanker. ‘Judo4Heroes’ werd al meteen een succes: er werd 1.500 euro opgehaald en dat bedrag zal geïnvesteerd worden in activiteiten voor jonge patiënten.

De VZW ‘Helden voor Helden’ is recent opgestart en heeft Milo Van Regenmortel als grondlegger. De 6-jarige jongen uit Herselt verloor op 4 november 2018 zijn strijd tegen kanker, maar inspireerde Hanne Van Bossele en haar echtgenoot Koen Sleeckx uit Geel om ‘Helden voor Helden’ uit de grond te stampen. Hun zoontje, de 5-jarige Stan, heeft een immuniteitsziekte waarvoor hij behandeld moet worden in UZ Leuven. “Daar leerde ik Tinne (De Raes, moeder van Milo en tevens de secretaris van de VZW, red.) kennen, aangezien ook Milo daar behandeld werd”, zegt Hanne Van Bossele.

“Milo is helaas overleden, maar we zijn vrienden gebleven met Tinne. Koen en ik hebben daarom ‘Helden voor Helden’ opgericht, waarmee we hopen nog veel voor kinderen zoals Milo en Stan te doen. Milo en Tinne liggen me heel nauw aan het hart. Milo was zo’n speciale jongen, die mensen in beweging kon zetten. Hij is dan ook de grondlegger van deze VZW, aangezien die mede ontstaan is doordat we destijds ‘Judo4Milo’ organiseerden voor de benefiet van Milo.”

Het doel van de VZW is om kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening hun talenten te laten ontwikkelen. “We vinden dat iedereen een talent heeft en daar willen we dan ook naar op zoek gaan. Kinderen die een bepaalde aandoening hebben, hebben meer doelstellingen in het leven dan enkel genezen. Zij hebben ook talenten. We moeten ook naar die positieve dingen kijken en ze een leuke tijd bezorgen. Wat we ook belangrijk vinden: onze VZW staat open voor alle kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening, we spitsen ons dus niet toe op een specifieke aandoening.”

Een judodag als eerste activiteit van de VZW was vanzelfsprekend. Zowel Koen als Hanne zijn ex-topjudoka’s en Koen is momenteel nog technisch directeur topsport bij de Vlaamse judofederatie. Op de judodag gaven drie Antwerpse judoboegbeelden - Ilse Heylen, Matthias Casse en Roxane Taeymans - training aan zo’n 120 judoka’s in de dojo van judoclub Mortsel. De eerste activiteit was al meteen geslaagd, want het bracht een ruime 1.500 euro in het laatje. “We kunnen zeker spreken van een groot succes”, vervolgt Van Bossele. “Nu kunnen we echt van start gaan. Dit was vooral een try-out om geld in te zamelen door de helden iets te laten doen, met dat geld kunnen we nu gratis talentontwikkeling aanbieden aan chronische patiëntjes. Het eerste nieuwe evenement wordt een kind-ouderdag op 7 april in Eindhout (Laakdal). Er wordt een circusinitiatie gegeven, er wordt gewerkt rond het vertrouwen tussen ouder en kind en wordt ook een initiatie yoga gegeven.”

Meer info over de VZW en activiteiten kan je terugvinden op www.heldenvoorhelden.be of op hun Facebookpagina. Wie een gift wil doneren, kan dat doen op het rekeningnummer BE78 9733 6032 1486.