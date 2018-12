Georges en Marie-Colette vieren 60ste huwelijksverjaardag Wouter Demuynck

28 december 2018

Georges Vermandel (85) en Marie-Colette Vanhemelryck (83), woonachtig te Rozendaal, vierden op 27 december hun 60ste huwelijksverjaardag. Samen hebben ze vier kinderen, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Het koppel leerde elkaar kennen in Duitsland. Ze werkten immers allebei in het Koninklijk Atheneum in Rösrath, een school voor kinderen van Belgische militairen. Georges werkte er als studiemeester-opvoeder internaat, Marie-Colette was er de schoolverpleegster. Georges en Marie-Colette woonden hun hele carrière in Duitsland, na hun pensioen keerden ze terug naar België. Initieel verhuisden ze naar Oostkamp, de heimat van Georges, maar zo’n 5,5 jaar geleden settelden ze zich in Geel aangezien hun kinderen ook in de regio wonen. Voor Georges is geschiedenis altijd een prominente interesse en hobby geweest, Marie-Colette hield zich dan weer graag bezig met tuinieren.