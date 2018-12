Gelenaar stelt unieke kerststallen tentoon Wouter Demuynck

04 december 2018

14u37 0 Geel Elk jaar stelt Gelenaar Theo Van Nueten zijn prachtige collectie kerststallen tentoon tijdens de eindejaarsperiode. De stalletjes hebben dit jaar een onderkomen gevonden in een leegstand handelspand op het Geelse marktplein (Markt 33). Je kunt ze daar van vrijdag 14 tot en met woensdag 26 december bewonderen.

De kerststallen die Theo Van Nueten maakt zijn stuk voor stuk kleine kunstwerkjes. Inspiratie vindt hij bij de typische Kempische boerderijen van weleer die hij zo waarheidsgetrouw mogelijk nabouwt. Dankzij een vaste hand en een grote portie geduld heeft Theo ondertussen een mooie collectie kerststallen opgebouwd die hij graag aan het grote publiek laat zien.

De kerststallententoonstelling wordt dit jaar ondergebracht in een leegstaande handelszaak op Markt 33. Op een boogscheut van de echte kerststal op het marktplein kun je daar de kerststallen bekijken van vrijdag 14 december tot en met woensdag 26 december. De tentoonstelling is elke dag van 13 tot 20 uur open. Enkel op maandag 24 en dinsdag 25 december is dat van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis. Groepen kunnen de tentoonstelling ook buiten de reguliere openingsuren bezoeken maar moeten hiervoor wel een afspraak maken met Theo (theo.van.nueten@telenet.be of 0476/23.30.11). Naast de miniatuurkerststallen bestaat de tentoonstelling ook uit wassen kerstbeelden van de hand van Paul Willems.